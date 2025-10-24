Sarkozy’ye cezaevinde Kaddafi şoku

5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere kısa süre önce Paris’teki La Sante Cezaevi’ne giren eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Aynı cezaevindeki mahkumlar, Sarkozy’e geldiği ilk günden bu yana zor günler yaşatmaya başladı. Cezaevinden sızan görüntülerde, eski Fransız liderin “Kaddafi’nin ölümünün intikamını almakla” tehdit edildiği duyuluyor.

Gece çekildiği anlaşılan bir videoda bir mahkum, “Sarko’yu çağırın!” ve “Kafanı göster!” diye bağırıyor. Gündüz çekilen başka bir videoda ise bir başka mahkum, Sarkozy’nin tutulduğu cezaevi bölümünü işaret ederek, “Kötü günler onu bekliyor. Her şeyi biliyoruz. Kaddafi’nin intikamını alacağız. Ziad Takieddine, hepsini biliyoruz. Milyarları geri ver” ifadelerini kullanıyor.

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi, ülkede emperyalistlerin kışkırtmalarıyla iç savaşın başlamasının ardından 20 Ekim 2011’de memleketi Sirte’de öldürülmüştü.

SARKOZY NEDEN HAPİSTE?

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamakla suçlandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezanın nedeni, 2007’deki seçim kampanyasında Libya lideri Muammer Kaddafi yönetiminden gizlice milyonlarca euro aldığı iddialarıydı.

Sarkozy, cezayı 21 Ekim’de Paris’teki La Santé Cezaevi’nde çekmeye başladı. Ancak Fransa hukukuna göre, 70 yaş üzeri mahkumlar genellikle cezanın bir kısmını ev hapsi veya elektronik kelepçe ile tamamlayabiliyor. Dolayısıyla Sarkozy’nin fiilen cezaevinde geçireceği süre, iyi hal indirimi ve infaz koşullarına bağlı olarak 1–2 yıla kadar düşebilir.