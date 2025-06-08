Saros Körfezi sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki sahillerde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor.

Saros sahilleri, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm yerleri arasında bulunuyor.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment, Vakıflar ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz turizmi sevenlerin ilgisini çeken bölgeye tatilciler adeta akın etti.

Sahillerde güneşlenen vatandaşlar denize girip serinledi.

Bayram tatilini sahillerde değerlendiren vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, AA muhabirine, havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla binlerce kişinin bölgeye geldiğini söyledi.

Uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde bayram hareketliliği yaşandığını belirten İşçimen, bölge esnafının sezona bereketli girdiğini dile getirdi.