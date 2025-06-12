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Saros Körfezi sahillerinde karavan ve çadıra izin verilmeyecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavanlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yurt
  • 12.06.2025 18:27
  • Giriş: 12.06.2025 18:27
  • Güncelleme: 12.06.2025 18:28
Kaynak: İHA
Saros Körfezi sahillerinde karavan ve çadıra izin verilmeyecek
FOTOĞRAF: İHA

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavanlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mecidiye ve Erikli sahillerinde incelemelerde bulundu.

Her iki sahile yakın bölgede oluşturulan karavan ve çadır alanları dışında sahil kıyılarında karavan ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceğini açıklayan Vali Sezer, karara uymayanlara ceza uygulanacağını duyurdu.

Vali Sezer, son bir haftada sahilden 100 kamyon çöp toplandığını belirtti ve sahillerde kurallara uyulması çağrısında bulundu.

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