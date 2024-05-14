Şartla tahliyeden yararlandırmama gerekçesi: “Cezaevi imamıyla görüşmedi”

YARSAV Başkanı Murat Arslan’ın şartla tahliyeden yararlanma talebi, cezaevindeki manevi rehberlik birimi ile görüşmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.

BirGün/Ankara

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ‘FETÖ ile ilişkili olduğu’ iddiasıyla kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan’ın şartla tahliyeden yararlandırılmamasının gerekçesi “cezaevi imamı ile görüşmemesi” olarak açıklandı.

19 Ocak 2019’da yapılan tartışmalı yargılamanın ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7.5 yıldan bu yana cezaevinde bulunan YARSAV eski Başkanı Murat Arslan'ın şartla tahliyeden yararlandırılmamasına yapılan itiraz da reddedildi.

İnfaz Hakimliği, Murat Arslan’ın avukatları Deniz Doğan ve Mustafa Karadağ’ın itirazlarını değerlendirmeyip sadece Murat Arslan’ın dilekçesine dayalı olarak itirazın reddine karar verdi.

İMAMLA GÖRÜŞMÜYOR, PİŞMAN DEĞİL

İnfaz Hakimliği kararında, İGK raporunda yer alan “Manevi rehberlik birimi tarafından manevi danışma amaçlı gerçekleştirilen bireysel görüşmeye katılmamasına, kurs dışı herhangi bir sanatsal faaliyet ya da edebi çalışma yapmadığına, hükümlünün suç kabulünün olmadığına, suçunun sonuçlarını anlayamadığına” dikkat çekerek itirazın reddine ve koşullu salıverilme talebinin reddine karar verildiği belirtildi.

Avukat Mustafa Karadağ, kararda atıf yapılan İGK raporunda yer alan “Manevi rehberlik birimi tarafından manevi danışma amaçlı gerçekleştirilen bireysel görüşmeye katılmadığı” ifadesine tepki gösterdi. Bunun hem Anayasa‘ya aykırı olduğunu belirten Karadağ, “Hükümlünün bir din görevlisiyle görüşmeye, dini inançlarını açıklamaya ya da tartışmaya zorlanamayacağını” vurguladı. Karadağ, pişmanlık bildirmeme ölçütünün de Anayasa’nın “Hiç kimse kendisini suçlayan bir beyanda bulunmaya zorlanamayacağı” kuralını ihlal ettiğini, bu nedenle de hukuk fakültesi mezunu hükümlünün suçunun sonuçlarını anlayamadığı değerlendirmesinin gerçeklikle örtüşmediğini vurguladı.