Şartlar kabul edilmeden masaya oturmayız

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz" sözlerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban’dan yanıt geldi.

El Arab’ın aktardığına göre Şaban Türkiye’nin Suriye ile normalleşmeyi kendi çıkarları için kullandığını belirtti. Şaban, "Türkiye, topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor ve tehlikeli bir Türkleştirme süreci yürütüyor. Erdoğan, seçimleri öncesinde Suriye ile yakınlaşma arzusundan bahsettiği açıklamalarda bulunduğunda bu seçimi kazanma amaçlıydı, ancak sundukları hiçbir şey yoktu. Sahada yaptıklarını sürdürmek, topraklarımızı işgal etmek, ortalığı kasıp kavurmak, Kürtlere saldırmak istiyorlar." dedi.

Şaban, şöyle devam etti: "Türkiye’nin çekilme şartını kabul etmesi gerektiğini bildirdik. Hemen çekilmeleri gerektiğini söylemedik ancak bu ilkeyi kabul etmek istemiyorlarsa masaya oturmayacağız."