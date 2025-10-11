Saruhan Oluç, tartışılan fotoğrafın arka planında yaşananları anlattı

DEM Parti Milletvekili ve Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Saruhan Oluç, TBMM’nin açıldığı gün Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle verdiği fotoğrafın arka planında neler yaşandığını anlattı. Oluç, Erdoğan’ın DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nı tanıyamaması hakkında da konuştu.

Oluç, Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Barış Süreçlerinde Basın ve Medyanın Rolü” başlıklı panele katıldı. Paneli izleyen gazetecilerden Nevzat Çiçek, Oluç’un Meclis’in açıldığı gün yaşananlar ve verilen fotoğrafa dair yaptığı açıklamalarının yer aldığı bir videoyu kişisel X hesabından paylaştı.

Saruhan Oruç: Biz 10 yıldır eş başkan ve grup başkan düzeyinde katılmadık. İlk defa bu sefer eş başkan ve grup başkanları düzeyinde ilk defa katıldık.



Oluç, şöyle konuştu:

“Bu ilk defa oldu, on sene sonra. Bizim eş başkanlığımızla bir tokalaşma durumu ortaya çıktı. Fakat o anda sanıyorum bir karışıklık, yani hatırlayamama gibi bir nedenle bizim Eş Başkanımız Tülay Hatimoğlları’nın elini sıkmadı Cumhurbaşkanı ve geçti gitti. Sonradan biz bunu ilettik kendilerine hani bunun bir nedeni mi var acaba diye. Fakat anlaşıldı ki bir hatırlayamama, yani o anda bir şey olmuş. Bundan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. Sonra Meclis Başkanlığı makamının arkasındaki yerde bir işte orada bizim hem eş başkanımızın, hem de Meclis Başkanvekilimizin katıldığı bir çay sohbeti oldu. Cumhurbaşkanı bundan dolayı üzüntülerini belirtti ve ‘Mutlaka akşam resepsiyona Tülay Hanım da gelsin, üzüntülerimi belirteceğim, özür dileyeceğim’ dedi. Hatta biliyorsunuz bir belki o videoyu görmüşsünüzdür; çıkarken Pervin Hanım'a ‘Akşam ayarlayacaksın değil mi?’ diyor. O da ‘Ayarlayacağım’ diyor. Gazeteciler beni aradılar hemen ne ayarlanacak falan diye. Yani, Cumhurbaşkanı, Tülay Hanım’ın gelmesini ayarla diye söylüyordu onu. Biz de bu resepsiyona böyle bir durumun da yaşanacağını bilerek gittik. Ama zaten katılacaktık belli düzeyde, yani eski tutumumuzu değiştirecektik.

Şimdi orada Cumhurbaşkanı geldi masaya, fakat büyük bir itiş, korumalar sıkıştırıyor falan, gürültü patırdı. Tugay Hanım’ı yine hatırlayamadı, sonra biz o sırada işte gösterdik, kendisi de üzgün olduğunu söyledi. Amerika ziyareti nedeniyle jetlagim dedi. Ondan sonra onun üzerine biraz sohbet ettik yani zor bir dönem hakikaten falan diye.

Onun dışında herhangi bir şey konuşulmadı orada ve ondan sonra ayrıldı zaten yanımızdan. Bu da on yıl sonra ilkti. Fotoğrafa dair çeşitli eleştiriler oldu, sosyal medya linçleri yaşadık… Oralara girmeyeyim çok fazla. Ama işin hikâyesi bu aslında.

Sonra da zaten resepsiyonun arka tarafında tören odasında zaten yine bir fotoğraf verildi biliyorsunuz. (Fotoğraf için) Biz öyle bir kurmaca olduğunu sanmıyoruz. Yani belki düşünmüşlerdir kim nereye oturacak diye ama bizim hissettiğimiz şey yoktu. Eşbaşkanlarımıza yer gösterildi, işte İmralı heyetimize yer gösterildi. Sonuçta öyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Yani mesele kısaca bu.”