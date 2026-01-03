Saruhanlı’da gençlik ve sosyal belediyecilik projeleri hizmete açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’ya kazandırdığı yatırımları törenle halkın hizmetine sundu. Törende, Muharrem Ekici Gençlik Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek büfelerinin resmi açılışı yapıldı.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2025 yılının Manisa için kayıplarla dolu, hüzünlü bir yıl olduğunu hatırlatarak söze başladı. Ferdi Zeyrek, Gülşah Durbay ve Güney Temiz’in vefatlarının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Dutlulu, “11 yıl önce kaybettiğimiz Muharrem Ekici Başkanımızın adını bu modern gençlik merkezinde yaşatmak bizim için büyük bir onur. Kendisini saygıyla anıyorum. Saruhanlı’mıza hayırlı olsun” dedi.

Açılışı yapılan Muharrem Ekici Gençlik Merkezi hakkında teknik bilgiler paylaşan Dutlulu, merkezin bünyesinde MABEM ve MASMEK kurslarının bulunduğunu belirtti. Dutlulu, “MABEM’lerimiz, 17 ilçede 5 bin 89 öğrenciye eğitim desteği sağlıyor. Burada konferans salonumuz, kütüphanemiz, sınıflarımız, atölyelerimiz, rehberlik birimlerimiz var. Saruhanlı’nın tüm halkına hizmet edecek çok güzel bir merkez” dedi. Dutlulu, 2025 yılında 35 binden fazla öğrenciye dokunduklarını, bu hedefi bu yıl 50 bine çıkaracaklarını da söyledi.

SOSYAL YARDIMLARDA “MANİSA ŞEHİR KARTI” DÖNEMİ

Sosyal belediyeciliğin mutfaktaki yangını söndürmeye odaklandığını vurgulayan Dutlulu, Manisa Şehir Kartı projesinin Mart ayında başlayacağını duyurdu. Sosyal yardım bütçesinin 150 milyon TL’den 600 milyon TL’ye çıkarıldığını ifade eden Dutlulu, “10 ilçede 11 Kent Lokantası ile vatandaşımıza 50 TL’ye yemek sunuyoruz. Halk Mandıra ile eti, sütü ve peyniri piyasa fiyatının neredeyse yarı fiyatına halkımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Dutlulu, konuşmasında önümüzdeki dönemin yatırım planlarını da sıraladı: “Sosyal yardımları 4 kat arttıracağız. Aynı zamanda çok sayıda da temel atacağız. Bunlardan bir tanesi Manisa merkezdeki Migros’un olduğu yere hem işyerleri hem evler hem de Manisa’nın en büyük kültür ve sanat merkezi, konferans salonu, tiyatro salonuna sahip bir kültür merkezi yapacağız. Bu merkezin adını da Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi koyacağız. Gülşah başkanımızla beraber yılsonuna doğru toplantı yapmıştık. Çok güzel bir proje getirmişti. Şehzadeler Belediyesi’ne ait bir alanda yeraltı otoparkı, üstüne de kültür merkezi ve gençlik merkezi yapalım diye bir hayali vardı. Şehzadeler Belediye Başkanımız da uygun görürse burayı da Gülşah Durbay Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz. Yunusemre Belediyesi’nden devraldığımız bir gençlik merkezimiz var. Haziran ayında açacağız. Orayı da Güney Temiz Gençlik Merkezi yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizi de Güney Temiz Gençlik Merkezi’mizde gerçekleştireceğiz. Orası aynı zamanda bizim belediye meclisimiz olacak” dedi.

Konuşmasına Manisa siyasetinin son dönemde verdiği büyük kayıpları anarak başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saruhanlı’nın kendisi için anlamının çok büyük olduğunu vurguladı. Özel, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Muharrem Ekici’yi, ardından Güney Temiz kardeşimizi, Gülşah Durbay’ı ve Manisa’nın evladı Ferdi Zeyrek’i kaybettik. Saruhanlı maalesef acının merkez üssü oldu. Yılın ilk gününde rabbimden artık bizi daha fazla ölümle sınamaması için dua ediyorum. Bugün burada Muharrem Ekici’nin adını yaşatacak bu eseri açmak, bizim için bir borçtu.”

Eskiden Manisa’da Kent Lokantası olmadığını hatırlatan, şimdi ise 10 ilçede 11 kent lokantası olduğunu söyleyen Özel, “12 ilçede 14 Halk Mandıra var. Sayı bununla kalmayacak. Selendi ve Demirci, Kent Lokantası’na, Halk Mandıra’ya ve Halk Ekmek noktalarına kavuşacak. Hızla herkesi bu hizmetlerden yararlanır hale getirmeye çalışıyoruz. 4 kap sıcak yemek piyasada 250 liraya satılırken, Kent Lokantalarımızda 50 liraya satılıyor. Halk Mandıra Ferdi Zeyrek’in en büyük hayaliydi. Manisa’da şu anda Halk Mandıra’da dana kıymanın kilosu 550 liraya satılıyor. Piyasada bin lira. Kaşar peynirinin kilosu 230 lira, piyasada 640 lira. Siyah zeytin 140 lira, aynı kalite siyah zeytin piyasada 280 lira. Belediyenin imkanlarıyla zeytinde, zeytinyağında, sütte, peynirde, yoğurtta ve kırmızı ette neredeyse yarı fiyatları yakalamış durumdayız. Amaç maliyetleri düşürmek, doğru yerde doğru şeyleri yaparak insanların yoksulluğuna çare üretmekse belediye imkanlarıyla bu noktalara geliyoruz. Bu iyi örnekleri Türkiye’ye yayıyoruz. Kent Lokantası’nı Ekrem Başkan yaptı, bütün Türkiye’ye yaydık. Halk Mandıra’yı Ferdi yaptı, bütün Türkiye’ye yayıyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK MERKEZİ VE SOSYAL TESİSLERİN AÇILIŞI YAPILDI

Merhum Muharrem Ekici’nin kızı Begüm Ekici’nin teşekkür konuşması yapmasının ardından Muharrem Ekici Gençlik Merkezi, Halk Ekmek, Halk Mandıra ve Kent Lokantası’nın açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Özel ve Dutlulu, merkez bünyesinde faaliyet gösteren MABEM ve MASMEK kurslarını ziyaret ederek görev yapan öğretmenler, eğitim alan öğrenciler ve kursiyerlerle bir araya geldi.