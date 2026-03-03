Sarunas Jasikevicius İstanbul’a dönüyor

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai’de yaşanan gelişmeler nedeniyle bir süre bölgede kalmak zorunda kalmıştı. Deneyimli çalıştırıcının salı sabahı Dubai’den ayrılarak İstanbul’a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Jasikevicius, milli takım arasını değerlendirmek ve dinlenmek amacıyla Dubai’ye gitmişti. Ancak bölgede meydana gelen patlamalar sonrası hava trafiğinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulması, dönüş planlarını sekteye uğrattı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Jasikevicius’un yanı sıra oyuncu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella Bouza’nın Dubai’de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak’ın ise Abu Dabi’de bulunduğu belirtilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, ekip üyelerinin güvenli bir bölgede olduğunu ve İstanbul’a dönüş sürecinin devlet yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde yürütüldüğünü duyurmuştu.