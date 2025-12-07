Sarunas Jasikevicius'la anlaşma tamam

Fenerbahçe, Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.



Hem Fenerbahçe yönetiminin hem Jasikevicius'un devam etme yönünde güçlü arzuları sonrası iki taraf da her görüşmede pozitif ilerleme kaydetti.

Jasikevicius, şubede idari personel dahil herkesin devam etmesini ve bu yapının bozulmamasını talep etti. Bu nedenle genel menajer Derya Yannier öncelikli olmak üzere tüm yapı korundu.

Jasikevicius'un bu talepleri karşılandıktan sonra bir kez daha masaya oturuldu ve yeni sözleşme için anlaşma sağlandı. Tecrübeli koçun yaklaşık 2 milyon euro yıllık maaş alacağı öğrenildi.

TÜM KUPALARA AMBARGO

49 yaşındaki Litvanyalı başantrenörü, geçen sezon Fenerbahçe ile birlikte tüm kupaları kaldırdı ve EuroLeague'de yılın başantrenörü seçildi.



Fenerbahçe, Jasikevicius göreve geldikten sonra hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nı üst üste iki kez kazanmayı başardı.