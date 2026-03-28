Sarunas Jasikevicius'tan takımına uyarı

Fenerbahçe, Euroleague’in 34. haftasında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris’e 92-82 mağlup olurken başantrenör Sarunas Jasikevicius karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ardından konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, oyuncularının ortaya koyduğu efordan memnun olduğunu belirtti.

"ZALGIRIS DAHA İYİYDİ"

Jasikevicius, “Efor anlamında zaman zaman sıkıntı yaşadık ama bugün bu konuda iyiydik. Ancak detaylar bizi geri plana attı. Sezon boyunca bu konuda çok iyi değildik. Zalgiris ise güçlü olduğu yönleri sahaya daha iyi yansıttı” dedi.

Takımın saha içindeki rol paylaşımına da değinen deneyimli antrenör, sezonun bu bölümünde oyuncuların hâlâ kendi rollerini netleştirmeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

“Mart ayının sonuna geldik ve hâlâ herkes sahada ne yapabileceğini arıyor. Bunu sürekli konuşuyoruz. Maccabi maçında eforumuz düşüktü ama bugün daha iyiydik. Yine de sonucu detaylar belirledi.”

"İYİ OYNAMIYORUZ"

Ligde üst sıralarda yer almalarına rağmen oynanan oyundan tam anlamıyla memnun olmadığını dile getiren Jasikevicius şu ifadeleri kullandı:

“Puan durumunda üst sıralardayız ama iyi basketbol oynadığımızı söyleyemem. Bunu kazandığımız maçlardan sonra da ifade ettim.

Sakatlıktan dönen oyuncuları yeniden sisteme dahil etmek kolay olmuyor. Hedeflerimiz büyük ve bu yolda küçük detayları daha iyi yapmalıyız.”

Öte yandan Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise deplasmanda alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Masiulis, “Ne yapmak istediğimizi biliyorduk ve oyuncularım bunu sahaya yansıttı. Her maça aynı ciddiyetle yaklaşıyoruz. Bizim için en önemli karşılaşma her zaman bir sonraki maç” değerlendirmesinde bulundu.