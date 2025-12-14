Sarunas Jasikevicius’un acı günü
Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius’un eşinin babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tecrübeli koç, Anadolu Efes karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un eşinin babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, Jasikevicius ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Başantrenörümüz, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu Efes karşılaşmasında takımımızın başında yer alamayacaktır."