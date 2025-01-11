SASA'da direnen işçiler ödeme sözünü aldı

Emek Servisi

SASA Polyester’in PTA üretim tesisinin inşaatını tamamlayan inşaat işçileri direnişlerinin sonucunda SASA yönetimi işçiler ile görüşmeyi kabul etti. Evrensel'in haberine göre 1092 işçinin yaklaşık 112 milyon TL maaş ve alacakları bulunuyor. Dün eylemde olan işçilerin kendi işçileri olmadığını, alacaklarla ilgili sorumlulukları olmadığını ifade eden SASA Polyester yönetimi işçilerle görüşmeyi ve alacaklarını ödemeyi kabul etti.

Aylardır kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekleyen işçiler direnişleri sonucunda ilk defa üst düzey bir yetkili ile görüştü.

İşçilerden oluşan bir heyetin Genel Müdür Mustafa Kemal Öz ile yaptığı görüşmede alacakların 23 Ocak tarihine kadar ödeneceği ifade edildi. Yapı Yol-İş Örgütlenme Sekreteri Barış Kaya, sürecin takipçisi olacaklarını, ödemeler yapılmadığı takdirde yeniden eylemde olacaklarını ifade etti.