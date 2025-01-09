SASA’da çalışan işçilerin ücretleri ödenmedi

Emek Servisi

Adana’da bulunan SASA fabrikasının çalışan ve işleri bittikten sonra işten çıkarılan 1092 emekçi, geriye dönük maaş ve tazminatlarının ödenmemesi üzerine dün fabrika önünde eylem yaptı. Evrensel’in haberine göre, 100 işçinin katıldığı eylemde, emekçiler alacakları toplam ücretin 112 milyon TL olduğu belirtti.

Yapı ve Yol İşçileri Sendikası’nda (Yapı Yol-İş) örgütlü olan işçiler yaptıkları eylemde alacaklarının yatırılmasını talep etti. İşçi Osman Yiğittekin “Her türlü zenginliği üreten işçiler ama mağdur olan yine biz işçileriz.. Emek verdik, fabrika kurduk. Burada ürün almaya, para kazanmaya başladı. Peki, bizim paramız ne olacak?” dedi.