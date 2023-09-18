Şaşal Su, 22 Eylül’de İzmirliler ile buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şaşal Su’yu İzmirlilerle yeniden buluşturuyor. Şaşal Su Fabrikası, 22 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açılacak.

BİRGÜN EGE

91 yıllık bir Cumhuriyet markası olan Şaşal Su Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa tarafından yeniden faaliyete geçirildi. Fabrika, 22 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açılacak.

Adını kaynağın çıktığı Menderes’teki Şaşal Köyü’nden alan Şaşal Su’yun dolumunun yapılacağı fabrikada cam ve pet şişe dolum kısımları bulunuyor. İlk etapta 330 ml ve 750 ml’lik cam şişe ve 5 litrelik pet şişe dolumu yapılacak olan fabrikada ileriki aylarda 0,5 ve 1,5 litrelik pet şişelerin dolumu da gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok heyecanlıyız. Ben 64 yaşındayım. 7-8’li yaşlardan itibaren bizim için Şaşal ‘su’ demekti. Hepimiz Şaşal’ı kana kana içerdik. Gerçekten dünyanın en lezzetli, güzel sularından birisi olabilir. Şaşal kaynak duruyor olmasına rağmen yıllardır aktif olarak çalışmıyordu. Nihayet Şaşal’ı tekrar İzmirlilerle buluşturuyoruz” dedi.

FABRİKA YENİDEN KURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa, 11 yıldır atıl durumda olan Şaşal Su Fabrikası’nı Ekim 2022’de İZSU’dan kiralayarak bir yıldan kısa bir sürede yeniden kurdu. Ağustos 2023’te ise fabrikada deneme dolumları başladı ve geçen günlerde ruhsat süreci tamamlandı. Fabrikanın açılışının ardından ilk şişelerin üretimi başlayacak ve çok kısa süre sonra Şaşal Su yeniden raflardaki yerini alacak.