Şaşal Su Fabrikası açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllarca atıl kalan ve İzDoğa A.Ş. tarafından yenilenerek faaliyete geçirilen Şaşal Su Fabrikası’nın açılışına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyetin 100’üncü yılında İzmir’e 100 eser yolculuğunun başladığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şaşal bir ahde vefa projesidir” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 91 yıllık bir Cumhuriyet mirası olan ve Büyükşehir şirketi İzDoğa tarafından yeniden faaliyete geçirilen Menderes’teki Şaşal Su Fabrikası’nın açılışına ev sahipliği yaptı. İzDoğa A.Ş.’nin Ekim 2022’de İZSU’dan kiraladığı Şaşal su kaynağı, yaklaşık bir yılda son teknolojilerle donatılarak Türkiye ile yeniden buluştu.

Son nesil pet ve cam şişe dolum makineleri satın alınarak yenilenen Şaşal Köyü’ndeki fabrikanın açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Barış Karcı, Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Murat Bakan katıldı.

91 yıllık bir cumhuriyet markası Şaşal Su Fabrikası’nın açılışında mutluluk, gurur ve heyecan yaşadığını ifade eden Soyer, “Bu açılışla birlikte Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında İzmir’e 100 eser kazandırma yolculuğumuzu da başlatıyoruz. Şaşal Su Fabrikamız kazandıracağımız 100 eserin ilki. Tarihimizin bu önemli dönemecini yaşarken şehrimizi 99 yeni eserle buluşturacak olmaktan gurur duyuyorum. Şaşal Suyu dünyanın en lezzetli en sağlıklı sularından biri. Aynı zamanda Cumhuriyet projesi” dedi.

“ŞAŞAL BİR AHDE VEFA PROJESİDİR”

Bu suyun hikâyesinin bir asır önceye gittiğini belirten Soyer, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarından Kazım Dirik Paşa Kurtuluş Savaşı’nın ardından askerlik görevini bırakıp mülki hizmete geçtiğinde İzmir Valisi olarak göreve geliyor. Kazım Dirik’in şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak için oluşturduğu heyet hummalı bir çalışma başlatıyor. Bu dönemde keşfedilen Şaşal Suyu, 1932 yılında ilk kez şişelenerek, damacanalarla İzmir’e taşınıyor. Şaşal, lezzeti ve çok özel nefasetiyle kısa sürede İzmir’in ve hatta Türkiye’nin en çok tercih edilen su markası olmuş. Hatta Şaşal ismi ‘su’ ile özdeşleşiyor. Bu benim çocukluğumun geçtiği yıllarda da böyleydi. Bizim için Şaşal, su demekti. İşte o yüzden yeniden Türkiye ile buluşturduğumuz Şaşal Suyu anlatmak için bugün de ‘Suya Şaşal denir’ diyoruz. Bu fabrika bizim için İzmir’e kazandırdığımız yeni bir hizmet olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Şaşal bir ahde vefa projesidir. Bu fabrika Cumhuriyete vefamızdır” diye konuştu.

Tesisteki eski fabrika binalarından birinde yepyeni teknolojilerle donatılmış cam şişe ve beş litrelik pet şişe hattının dün itibarıyla üretime başladığını söyleyen Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Diğer binamızdaki küçük pet şişe dolum ünitemiz ise bir kaç ay içerisinde üretime girecek. Her iki ünite de sağlık ve hijyen açısından en yüksek standartlara sahip. Bir hafta önce ruhsatını aldığımız fabrikamız ilk etapta ayda 3 buçuk milyon litre Şaşal Suyu’nu satışa sunacak. Şaşal Su cam şişelerini çok yakında raflarda göreceğimizi müjdelemek isterim. Su olmazsa, hayat olmaz. Günümüzde bu çarpıcı gerçekliği çok derinden hissediyoruz. İklim krizinin etkileri artık yaşantımızın her alanında kendisini gösteriyor. Bir yandan sellerle boğuşurken, diğer yandan kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. İşte biz, İzmir’de bu gerçeği çok önceden görerek, önlemler almaya başladık.”

“BU ŞEHİRDE HİÇBİR KALEYİ YIKTIRMAYACAĞIZ”

Açılan Şaşal Su Fabrikası’yla aslında yepyeni bir hareket başlattıklarını da vurgulayan Başkan Soyer, “Sizlere söz veriyorum. Bu şehirde atıl bırakılmış tek bir kamu yatırımı bırakmayacağız. Her karış toprağını, her tarlasını, her sokağını ve her insanını canımız gibi sahipleneceğiz. Bizim için vatan ve millet sevgisi budur. O yüzden sonuna kadar buradayız. Bu yolda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Her fabrika bir kaledir’ sözü en değerli rehberimiz olacak. Sözüm söz. Bu şehirde hiçbir kaleyi yıktırmayacağız. Dişimizi canımıza takarak yeni kaleler inşa edeceğiz. Şaşal Su Fabrikası bu kalelerin ilkidir. Bugün başlattığımız umut hareketi, doksan dokuz yeni kaleyle İzmir’in tüm ilçelerine yayılacak. Şehrimizi yüzüncü yılda yüz yeni eserle donatacağız. Koku sorunundan altyapıya, yoksullukla mücadeleden kırsal kalkınmaya kadar, son dört yılda temellerini attığımız yüz proje İzmir’in dört bir yanında pırıl pırıl parlayacak” dedi.

"İZMİR’DE SUYA ŞAŞAL DENİR"

Şaşal suyunun İzmir’in kullanımına açılması, 1926’da dönemin valisi Kazım Dirik’in projesi olarak hayata geçirildi. Memurlar Kooperatifi tarafından 1932 yılından itibaren damacanalarla şehre taşındı. 1945’te Şaşal suyunu mühürlü damacanalar ve şişeler içinde satma hakkı, İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredildi. Menderes ilçesi Şaşal Köyü sınırlarında Tahtalı Barajı Havzası orta mesafeli koruma alanı içerisinde kalan kaynak suyu için, İzmir İl Özel İdaresi tarafından 12 Eylül 1983 tarihinde Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisi ruhsatı alındı.

Kaynak suyunun satışı İzmir İl Özel İdaresi tarafından cam şişelerde yapıldı. Zaman içinde bu ürün ve marka arasında bir özdeşleşme oluştu ve İzmirliler tarafından şişeyle satılan tüm sulara “Şaşal” denilmeye başlandı.

1984’te Pınar markası tarafından kiralanan tesiste üretilen sular doğal kaynak suyu olarak Türkiye piyasasında yer aldı. Marka, Şaşal kaynağında 8 Kasım 2002’de üretime son verdi. 2011 yılının Mart ayında Büyükşehir Belediyesi Yasası ile kendi sınırları içerisinde kalan kaynakları işletme yetkisini Özel İdare’den isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde Şaşal’ın da dâhil olduğu yedi kaynak suyu için İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı ve Şaşal suyunun işletme hakkını elde etti. İZSU Genel Kurulu’nun Eylül 2022’de aldığı kararla, Menderes Şaşal Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisi 25 yıllığına işletilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzDoğa’ya kiralandı. Uzun bir süre atıl olan Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisi’nin İzDoğa tarafından kiralanmasının ardından, yenileme çalışmaları yapıldı.