Şaşal’da her ay İzmir’in nüfusu kadar su şişeleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kente kazandırılan Şaşal Su, Menderes ilçesindeki Şaşal Köyü’nde 0,5 L, 1,5 L ve 5 L pet, 0,33 L ve 0,75 L cam ambalaj seçenekleriyle üretime devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başladığı 2024 yılının Nisan ayında aylık 200 bin şişe olan üretim, aylık 4 milyon şişeye çıktı. Bunun yanında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden geçerek tüm ürün gruplarında TS 266 standardını karşılayan Şaşal Su, ilerleyen süreçte kapasitesini ve üretim sayılarını artırmayı hedefliyor.

İzdoğa AŞ Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat, 2024 yılı Nisan ayından önce Şaşal Su Fabrikası’nda aylık 200 bin şişe üretip satışa hazır hale getirdiklerini, 2025 ve 2026 yıllarında yapılan üretim iyileştirmeleri ve kademeli artışla bu rakamın aylık 4 milyon şişeye yükseltildiğini söyledi. Kalafat, bu süreçte fabrikaya TSE belgesi kazandırıldığını ve üretimin ulusal standartlara uygun hale getirildiğini belirtti. Satış tarafında da önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Kalafat, 2024 Nisan ayından sonra 5 bayi ve İZMAR dahil olmak üzere 6 yerel market zincirinin sisteme dahil edildiğini, böylece İzmir halkının suya erişiminin kolaylaştırıldığını söyledi. “Prensibimiz, kaliteli suyu uygun fiyatlarla İzmir halkı ile buluşturmak” diyen Kalafat, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin artırılacağını ve yeni bayi ile market zincirleriyle satış ağının genişletileceğini ifade etti.

KAPASİTE ARTIŞI SAĞLANDI

Üretim süreçlerinde mevcut şişirme makinesinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla kapasite artışı sağlandı. Ayrıca, üretim kapasitesine yetersiz kalan paletleme makinesi sisteminde de kapasiteyi artırmaya yönelik iyileştirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen bu düzenlemeler sayesinde tüm cam ve pet şişe hatlarında üretim kapasitesi artırılırken, üretim verimliliği yükseltildi ve maliyetlerde düşüş sağlandı. Ayrıca fabrika içerisinde eksik olan yangın tesisatı sistemi kuruldu ve tüm fabrikanın sigorta işlemleri tamamlandı.

Şaşal Su, yeni yüzüyle raflarda yerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa tarafından işletilen ve Menderes ilçesindeki Şaşal Köyü’nde 0,5 L, 1,5 L ve 5 L pet, 0,33 L ve 0,75 L cam ambalaj seçenekleriyle üretilen sular, yeni yüzüyle tüketiciyle buluşuyor. Uzun yıllardır İzmir’in kent hafızasında yer etmiş, kentle özdeşleşmiş kamusal bir değer olarak öne çıkan Şaşal’da logo korunarak hazırlanan yeni etiket tasarımına, İzmir’in simgelerinden Saat Kulesi de eklendi.