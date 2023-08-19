Sason’da itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Batman’ın Sason ilçesinde itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sason ilçesi Demetevler Mahallesi’nde 72 ABH 476 plakalı hafif ticari araç ile itfaiye aracı çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.