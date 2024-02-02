Sason’da kar nedeniyle kapanan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı. Sason’a bağlı 30 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma tamamen kapanmıştı.

Özel İdareye bağlı ilçe şantiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü ilçede, kapalı durumdaki 30 köyden 22’sinin, 41 mezradan 17’sinin yolları açıldı.

8 köy ve 24 mezraya ait toplam 150 kilometre uzunluğundaki yolda açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.