Sata sata bitirdiler

Özelleştirme kararları ile devletin birçok kıymetli kamu varlığını elden çıkartan AKP, yüz milyonlarca metrekarelik kamu arsa ve arazilerini de ihale yöntemiyle sattı. Kamu varlıkları satılarak elde edilen gelir ise iktidarın savurgan harcamalarına gitti.

Eldeki varlıkları tüketen AKP iktidarı özelleştirmede artık yolun sonuna geldi. Son birkaç yıldır “arsa ofisi”ne dönüşen Özelleştirme İdaresi bu yılın geride kalan bölümünde sadece 77,7 milyon dolarlık özelleştirme yaptı. Bu satışın tamamı da arsa ve arazi gibi taşınmazlardan oluştu. 2023’ün tamamında 179,1 milyon dolarlık taşınmaz satışı yapılmıştı.

1986-2024 döneminde toplam 71,6 milyar dolar tutarında özelleştirme yapıldı bu satışların 63,5 milyar dolarlık bölümü AKP döneminde gerçekleşti. AKP döneminde yapılan satışların 39 milyar dolarlık kısmı hisse satışı, 17,3 milyar dolarlık kısmı işletme/tesis satışı, 651 milyon doları otel/sosyal tesis satışı, 4,7 milyar doları taşınmaz satışı, 708 milyon doları da varlık satışından oluştu.

DİBİNİ SIYIRDILAR

2025 yılı bütçe teklifinde de taşınmazların satışlarından 11 milyar 261 milyon TL gelir hedefleniyor. 2025’te lojman satış gelirleri 411 milyon TL, arazi satış gelirleri 6 milyar TL, 2/B taşınmazlarının satışından 2,6 milyar TL, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış gelirleri 1 milyar TL bekleniyor.