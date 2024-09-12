Sata sata doyamadılar

İlayda SORKU

Milyonluk özelleştirme kararlarına imza atan AKP, kamuya ait arazileri ihale yöntemiyle satmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde toplam 16 bin metrekarelik kamu arazisinin satıldığı Aydın Didim’de satış yoluyla özelleştirilecek yeşil alanlara bir yenisi daha eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Aydın’da bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB’nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Duyuruya göre, İstanbul Kartal’daki Soğanlık mahallesinde 13 bin 419 metrekarelik alan ve Aydın’ın Didim ilçesi Cumhuriyet mahallesinde 13 bin 262 metrekarelik yeşil alanın satışı gerçekleştirilecek. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘‘pazarlık’’ usulüyle gerçekleştirilecek, teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

7 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile aynı bölgede toplam 16 bin metrekarelik 3 ayrı kamu arazisi Özelleştirme İdaresi tarafından satıldı. Cumhuriyet mahallesinde bulunan 6 bin 443 metrekarelik arazi 124 milyon 500 bin TL karşılığında Premium İnşaat’a satılırken 6 bin 443 metrekarelik arazi de 136 milyon karşılığında Erz İnşaat’a satıldı. Kararda, Didim’de faaliyet gösteren bir başka firma olan Hasan Hüseyin Yapı’nın da 7 bin 830 metrekarelik kamu arazisini 173 milyon TL bedel ile satın aldığına yer verildi.

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KAÇAK YAPI İÇİN YIKIM

Devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullerine hiçbir karara gerek olmaksızın el konulacak, yıkılmak ve sökülmek suretiyle ortadan kaldırılacak. Orman Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine göre, bu tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar şüpheliden tahsil edilecek. Haber Merkezi