Satacak kurum kalmadı, arsalar elden çıkıyor

Fabrikalarla başlayan satış yöntemiyle özelleştirme furyası, kamu arazilerine yöneldi. Hazine, 2025 yılının ilk dört ayında 5 milyar 406 milyon liralık taşınmaz gerçekleştirdi. Yılın tamamı için hedeflenen 11 milyar 222 milyon liralık taşınmaz gelirinin yüzde 48’i henüz yılın yarısına gelmeden sağlandı.

2024 yılının aynı döneminde 4 milyar 77 milyon lira olan Hazine’nin taşınmaz satışından elde ettiği gelir yüzde 32,5 oranında arttı. Yılın ilk dört ayında 1 milyar 857 milyon liralık arsa ve arazi satışı geliri kaydedildi. Toplam satışların yüzde 34’ünü arsa ve araziler oluşturdu.

“Orman vasfını yitirmiş arazi satışları” adı altında ise Ocak-Nisan döneminde 1 milyar 660 milyon liralık satışa imza atıldı. Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 989,4 milyon lira olan bu satışlar, yüzde 67,8 oranında arttı. Yılın tamamı için öngörülen 2 milyar 669 milyon liralık satış tutarının yüzde 62’si bu dönemde kaydedildi.

Ayrıca 337,8 milyon lira tutarında da Hazine’ye ait tarım arazileri satışı yapıldı.

YENİ SATIŞLAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı geçen hafta Kırklareli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Antalya, Tekirdağ ve İstanbul’daki çeşitli taşınmazları satışa çıkardı. 7 ildeki 8 taşınmazın satışı için ihale sürecini başlattı. İhaleler pazarlık usulüyle yapılacak ve teklifler belirlenen tarihlerde Ankara’daki merkeze teslim edilecek.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Kırklareli Alpullu’da olanlar dikkat çekti. Yan yana satılacak 4 parsel tarla, toplamda 27 bin metrekare ve 2018’de özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası’nın yanında bulunuyor. Fabrika satılırken satılmayan bu değerli araziler için son teklif verme tarihi olarak 10 Haziran belirlendi.