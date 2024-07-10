Şatafatı parmak iziyle örtecek

Kurum içinde cadı avı başlatan Diyanet, merkez yerleşkesine olağanüstü güvenlik tedbirleri getirdi. Koruma sayısını 6’ya çıkardığı bildirilen Erbaş’ın talimatıyla Diyanet’in makam katına parmak izli sistem yerleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumdaki lüks ve şatafatı ortaya koyan haberlerin ardından kurum içinde cadı avı başlattı. Yurtdışı görevlendirmelerini de kapsayan tüm evrakların kapalı devre sistem üzerinden imzaya gönderildiği bildirildi. Başkanlığın Ankara Bilkent’te yer alan merkez yerleşkesinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Diyanet kaynakları, uygulamanın kurum içinde rahatsızlık yarattığını savundu.

YÖNETİCİLERİN GİRİŞİ ZOR

Audi A8 marka makam otomobili başta olmak üzere, kamuoyundan gizlenmeye çalışılan lüks harcamaların haber olmasının ardından Diyanet, merkez yerleşkesinin güvenlik tedbirlerini artırdı. İzin olmadan makam katına girişler imkânsız hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı A Blok’ta yer alan Ali Erbaş’ın makam katının girişine parmak izi sistemi yerleştirildi. Kata yalnızca, parmak izi tanımlanan kişilerin geçişine izin verildiği belirtildi. Öte yandan makam girişine kartlı özel sistem de konulduğu, yöneticilerin de makam katına girerken özel kalemden onay aldığı kaydedildi.

Kurumun adının lüks ve şatafatla anılır hale gelmesinin personel arasında büyük rahatsızlık yarattığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, “Haberlerin ardından şeffaflık sağlamak yerine kurum içi güvenliği artırmak, ciddi tenkit ediliyor. Başkan elbette korunmalı. Ancak burası Diyanet İşleri Başkanlığı. En büyük korunmamız beyaz sarığımızdır. O sarık lekelenirse yüzlerce parmak izli sistem de yapsanız vicdanlarda yara aldıktan sonra yapılacak bir şey kalmayacaktır” dedi. Makam katına önceden vatandaşların da güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girebildiğini söyleyen Diyanet personeli, “Parmak izli sistem çok incitici bir durum. Yöneticilerin dahi girişi çok güç hale getirildi. Bu durum yöneticiler arasında da ciddi rahatsızlık yarattı” diye konuştu.

KORUMA SAYISI ARTTI

Diyanet personeli, Ali Erbaş’ın yaz aylarına denk gelen hac döneminde sıcaklardan korunmak için kurulan Arafat çadırında dua ederken dahi korumasıyla yan yana durmasını eleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Mehmet Görmez’in Başkanlığı dönemindeki koruma sayısını üç kat artırması da tepki çekiyor. Ali Bardakoğlu döneminde bir, Mehmet Görmez döneminde iki olan Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık korumalarının sayısının Ali Erbaş döneminde altıya çıktığı bildirildi.