Satamadığı malı dağıttı

EKONOMİ SERVİSİ

Manisa’da biber düşük alım fiyatları nedeniyle tarlada kaldı. Salihli’de biber, tarlada kilosu 6 liradan zor satıldı.

Biber üreticiliği yapan İsmail Kocakurt, elinde kalan ürününü yurttaşlarla paylaştı. Kocakurt, tarlasını halka açarak isteyenin buradan biber alabileceğini duyurdu.

ANKA’ya konuşan Kocakurt, “Pazarda 30-35 liraya satılan biberi ben 6 liraya mal edip 6,5 liraya sattım. 50 kuruş için bu işi yapmam. Bu yıl işi bırakma durumuna geldim. 20 yıldır bu işi yapıyorum, bu yıl kadar isteksiz bir iş yaptığımı hatırlamıyorum. Bu işin devam edebilmesi için tarım politikalarının değişmesi lazım” dedi.

Yurttaşlar, “Çiftçi biberi satılmadığı için ve mazot pahalı olduğu için tarlayı halka açtı. Ben de burada biber topluyorum. Yazık bu çiftçinin haline” diye konuştu. İlçedeki diğer bir üretici ise “Emeğimi yok pahasına sattım” dedi, Bu sene hiçbir ürün para etmedi. Üretim planlamasının yapılmaması ve halkın alım gücünün olmaması nedeniyle ürünlerimiz elimizde kaldı” ifadelerini kullandı.

Üretici Fatih Turanlı da tarladaki ürünün toplanması ve pazarlanmasının ürünün maliyetini karşılamadığını anlattı. Turanlı, “Sesimizi kimse duymuyor” dedi, çiftçilerin traktörlerini satacak hale geldiğini ifade etti. Turanlı şunları söyledi: “Kimi bankadan kredi çekti, kimi eşinden dostundan borç aldı. Bu borçları ödemek için ya traktörümüzü satacağız ya tarlamızı ya da arabamızı. Birikimlerimizi kullanarak açığı kapatacağız. Bu da bizi birkaç yıl geriye atacak. Bu şekilde üretime nasıl devam edeceğiz? Sesimizi kimse duymuyor.”