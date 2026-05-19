Satılamayan Hazine arazileri için yeni formül: Hak sahiplerine başka yer verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Milli Emlak Genel Tebliği’nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine devrine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, hak sahipliği kesinleşen ancak satışı mümkün olmayan taşınmazlar için hak sahiplerinin talepte bulunması halinde, 2/B taşınmazlarından öncelikle aynı il sınırları içinde bulunan ve bedeli hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç bedeline eşdeğer başka bir taşınmaz doğrudan satılabilecek.

Aynı il sınırları içerisinde eşdeğer taşınmaz bulunamaması durumunda ise farklı il sınırları içerisindeki taşınmazların eşdeğer olarak değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Tebliğde, satışa konu edilemeyen taşınmaz üzerinde kişiye ait muhdesat bulunması halinde, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen muhdesat bedelinin zemin bedeline ekleneceği belirtildi.

Düzenlemeye göre eşdeğer taşınmaz satışında taşınmazın rayiç bedelinden düşülecek tutar ile önerilen taşınmazın rayiç bedeli arasındaki fark en fazla yüzde 20 olabilecek. Bu orana kadar Hazine lehine oluşan farklar ise indirim uygulanmaksızın ve defaten nakden tapu işlemleri öncesinde ilgili kişi tarafından ödenecek.