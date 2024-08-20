Satılamayan tonlarca patlıcan halka verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman, satamadığı için elinde kalan yaklaşık 5 ton patlıcanı ilçe merkezinde halka bedava dağıttı.

Yalman, Karadeniz Ereğli’ye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi ile Soğanlıyörük Köyü’nde toplamda 25 dönüm arazide bu yıl ilk kez patlıcan üretimi gerçekleştirdi.

Yalman geçtiğimiz ay mahsul almaya başladıkları patlıcanların satılamadığı için elde kalan yaklaşık 5 tonunu yüzlerce yurttaşa ücretsiz olarak dağıttı. Yurttaşlar dağıtılan patlıcanı bölüşerek aldı. Yalman, “Aşağı yukarı bir kamyona yakın Ereğli’de tarlamızda ürettiğimiz patlıcanı bugün halkımıza ücretsiz dağıttık. Satabildiğimizi satıyor, kalanı vatandaşa ücretsiz veriyoruz" şeklinde konuştu.