Satılan alan için İzmir Büyükşehir’den başvuru

Geçmiş yıllarda da satışı gündeme gelen ancak tepkiler üzerine geri çekilen Şemikler’deki 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Emlak Yönetim) tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde alanın özel mülkiyete geçmemesi, rekreasyon alanı olarak kalması için mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak ihaleye belediye olarak girileceğini söyledi.

Tugay, şöyle dedi: “Kamuya ait olması gereken rekreasyon alanının özel mülkiyete verilmesine karşıyız. Alanın, halka ait rekreasyon alanı olarak kalmasını istiyoruz. Bunun için belirlenen satış fiyatından almak üzere başvuruda bulunduk. Çarşamba günü ihaleye gireceğiz. Açık artırma olması halinde talip çıkmamasını bekliyoruz. Açık artırmaya çıkılması ve başkalarının da buraya talip olmaları halinde alanın özel mülkiyete geçmemesi için her türlü yolla itirazımızı yapacağız.”

NE OLMUŞTU?

Emlak Müzayede 44 ilde 23'ünün İzmir'de yer aldığı 901 araziyi satışa çıkarmıştı. Bu parsellerin arasında daha önce de satışa çıkarılan ve kamuoyunda büyük tepki çeken Mavişehir'deki arazi de bulunuyor. Sadece İzmir'deki satışlardan 2 milyar TL gelir beklenirken, ihalelerin ise 27-28-29 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.