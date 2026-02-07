‘Satılıktır’ ilanını örgüt propagandası saydılar

Haber Merkezi

İstanbul’da DHKP-C’ye yönelik operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan emlakçı Mecit Şahinkaya'nın yargılandığı dava 11 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'ndeki 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Örgüt operasyonu nedeniyle 7 Ekim 2009’da tutuklanan Şahinkaya tahliye olduktan bir yıl sonra 30 Eylül 2025’te gözaltına alınarak yeniden tutuklandı. Şahinkaya’nın tutuklanma gerekçesinde “örgüte maddi ve lojistik destek” ile “silahlı örgüt üyeleriyle para transferi”, MASAK raporları, HTS kayıtları ve 2009 yılında alınmış iki tanık beyanı yer aldı. Gazi Mahallesi’nde emlakçılık yapan Şahinkaya’nın banka hareketleri ‘örgüt finansmanı’ olarak gösterilirken iş için kullandığı “satılıktır”, “kiralık” afişlerinin “örgütsel afiş” olduğu iddia edildi.

BirGün'e gönderdiği mektupta yaşadığı hukuksuzluğa dikkat çeken Şahinkaya, dosyaya eklenen ses kayıtlarında evini satacak olan müşterisine söylediği "Camlarınıza afiş asalım daha etkili olur" sözlerinin "örgütsel afiş" suçlamasına gerekçe gösterildiğine dikkat çekti.

Şahinkaya, "50-100-300 TL IBAN üzerinden ödeme yapmışız. Ödeme yaptığımız kişilerin Emniyet'te kayıtlarının olduğunu söyleyerek onları dahi sordular. 10 Mayıs'ta evlendim ve düğünüme gelen akrabam düğün takısını IBAN üzerinden göndermiş. Hakkımda deliller yaratılmış" dedi. 2009 yılında beyanları alınan tanığı tanımadığına dikkat çeken Şahinkaya, "Bu tanıklardan biri beni 2006 yılındaki NATO karşıtı bir eylemde gördüğünü iddia ediyor. Ancak bahsettiği eylemler 2004 yılında yapılmış! Tanık ifadeleri hiçbir araştırma yapılmadan dosyaya konulmuş" ifadelerini kullandı.