Satılmadık kara parçası kalmayana kadar!

Fabrikalarla başlayan satış yöntemiyle özelleştirme furyası, satılan fabrikalara ait araziler ile tam gaz devam ediyor. Kamu kaynakları adrese teslim ihalelerle belli çevrelere aktarılırken kamunun mal varlıkları da el değiştiriyor.

Taşınmaz satışlarında yılsonu bütçe hedefinin yüzde 72'si yılın ilk yarısında Hazine kasasına girdi. Ocak-Haziran döneminde 8 milyar 146 milyon lira, taşınmaz satışlarından elde edilen gelir olarak kaydedildi. Sene sonuna kadar bu tutarın 11 milyar 222 milyon lira olması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında toplam taşınmaz gelirlerinin yüzde 37’sini arsa ve arazi satışları oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 49 milyon liralık arsa ve arazi satışı yapıldı.

Orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle "orman sınırları dışına çıkarılan" binlerce hektar alan el değiştirdi. Sadece 2025 yılının ilk altı ayında 2 milyar 589 milyon liralık taşınmaz satışı 2/B satışları kapsamında yapıldı.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında da yılın ilk altı ayında 616 milyon lira tutarında satış kaydedildi.

1986-2024 döneminde toplam 71,6 milyar dolar tutarında özelleştirme yapıldı bu satışların 63,5 milyar dolarlık bölümü AKP döneminde gerçekleşti. AKP döneminde yapılan satışların 39 milyar dolarlık kısmı hisse satışı, 17,3 milyar dolarlık kısmı işletme/tesis satışı, 651 milyon doları otel/sosyal tesis satışı, 4,7 milyar doları taşınmaz satışı, 708 milyon doları da varlık satışından oluştu. Kamu varlıkları satılarak elde edilen gelir ise iktidarın savurgan harcamalarına gitti.

12 İLDE 111 TAŞINMAZ SATIŞTA

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası, 12 ilde yer alan toplam 111 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon TL olarak belirlenen taşınmazların 1'i Adana'da, 4'ü Ankara'da, 19'u Antalya'da, 5'i Aydın'da, 1'i Balıkesir'de, 2'si Bursa'da, 2'si Denizli'de, 8'i İzmir'de, 51'i Kütahya'da, 2'si Mersin'de, 14'ü Muğla'da, 2'si Samsun'da yer alıyor.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bu satışlarla, "kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasının" hedeflendiği savunuldu.