Satılmak üzere Isparta’ya getirilen 211 litre kaçak içki ele geçirildi

Isparta’da jandarma, çevre illerden getirilen toplam 211 litre kaçak içkiye el koyarken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Isparta’ya kaçak alkol getirilerek satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gönen ve Eğirdir ilçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli markalarda 155 litre bandrolsüz viski, 56 litre bandrolsüz rakı olmak üzere toplam 211 litre kaçak içki ve 62 adet sahte bandrol ele geçirildi.

4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen içkilere ve bandrollere el konuldu.