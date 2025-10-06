“Satın alma, sahiplen” etkinliğine yoğun ilgi

Ataşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta “Satın Alma, Sahiplen” temasıyla etkinlik gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekildi ve hayvan sahiplenmenin önemi vurgulandı.

Ataşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 5 Ekim Pazar günü saat 12.00 - 17.00 arasında gerçekleşti. Sahiplendirmeyi teşvik etmek ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte gün boyunca süren söyleşiler, yarışmalar ve atölyeler katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlikte alanında uzman veteriner hekimler, hayvanlarda beslenme, ilk yardım ve akupunktur konularında bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdi. Katılımcılar, evcil hayvan bakımıyla ilgili merak ettikleri konularda uzmanlardan doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Çocuklara özel ayrılan etkinlik alanında, minikler hem eğlendi hem de öğrendi. Ahşap kedi evlerini boyayan çocuklar, farklı boyama etkinliklerine de katılarak keyifli vakit geçirdi. Yetişkinler ise yumurta taşıma yarışması ve köpek sahiplerinin katıldığı sadakat yarışmasında eğlenceli anlar yaşadı.

SAHİPLENENLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Etkinliğe daha önce Ataşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’nden kedi veya köpek sahiplenmiş yurttaşlar da katıldı. Sahiplendirme sürecindeki deneyimlerini paylaşan hayvan dostları, yeni hayvan sahiplenmek isteyenlere ilham verdi. Belediye ekipleri ise sahiplendirme süreçleri ve barınakta sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinliğe destek veren firmalar, yurttaşlara küçük mama paketleri ve mama kapları hediye etti. Fi Petfood, Patili Hekimler Yaşamı Koruma Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılım sağladığı etkinlik, iş birliği ve dayanışma örneği sergiledi.