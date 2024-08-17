Satın almak yerine hoyratça kiralama

Elazığ Belediyesi, 82 aracın 3 yıllığına kiralanması için 539 milyon liralık ihale gerçekleştirdi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ise söz konusu araçların piyasadaki satın alma bedelinin çok üzerinde bir fiyata kiralandığını söyledi.

Bu araçların satın alma bedelinin 106 ile 176 milyon TL arasında olduğunu vurgulayan Akın, ihalenin iptali için Cumhuriyet Başsavılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

İhalenin teknik açıdan da iptalini gerektiren hususlar olduğunu belirten Akın, "Bu araçları 3 yıllığına gidip 540 milyon TL’ye kiralamak resmen akıl tutulmasıdır. Araç kiralanabilir, kısa süreli işler için araç kiralarsınız ancak uzun süreli Elazığ Belediyesinin en temel ihtiyacı olan çöp kamyonlarının bu tutarlara kiralanması asla kabul edilemez. Biz bu ihalenin iptalinin kamu zararının engellenmesi adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Bundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuyu taşıyacağımızı ifade etmek istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.