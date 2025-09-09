Satır arasındaki kadınların sesi

Tuğçe ÇELİK

Tanrıçaların ve kahramanların dünyasında çoğu kez erkekler ön planda görünür. Oysa sahnenin arkasında acıyı ve direnci taşıyan hep kadınlardır. Troya’nın yas tutan Andromache’si, çocuklarını yitiren Hekabe’si, büyüsüyle kaderleri değiştiren Kirke’si… Hepsi insanlık tarihine kadınların suskun ama güçlü sesini bırakır.

22–30 Eylül tarihleri arasında İzmir, Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenecek 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, “Mitoloji ve Kadın” temasıyla bastırılmış kadınların seslerini gündeme taşıyor. Festivalin danışma kurulu üyelerinden olan Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yasemin Polat, etkinliğin yalnızca sinemasal değil, kültürel belleğe dokunan bir eşik olduğunu söylüyor.

Polat’a göre mitolojide erkek kahramanların öne çıktığı düşünülse de, asıl yükü kadınlar taşıyor: “Troya Savaşı’nda Hector cephede savaşırken, asıl acıyı Andromache çekiyor. Karar verici olmadığı bir durumda kocasını, oğlunu ve ülkesini kaybetmenin korkusuyla yaşıyor. Sonunda da korktuğu başına geliyor; oğlunun ölümüne tanık oluyor ve düşmanının yatağına girmek zorunda bırakılıyor. Aynı şekilde Hekabe’nin yirmi çocuğunu ve kocasını yitirmesi, erkek anlatılarda çoğu kez arka planda kalıyor. Oysa kadınların yaşadığı kaygı ve direnç, bugün de evin, ocağın, yaşamın devamını sağlayan kadın figürünü hatırlatıyor.”

Prof. Dr. Yasemin Polat

KAYGI VE KORKULAR AYNI

Polat, Anadolu mitolojisinin dijital oyunlarla buluşturulmasının kültürel mirasın aktarımı için önemli bir fırsat sunduğunu da vurguluyor: “Gençlerin diline ulaşmak için en etkili araçlardan biri oyunlar. Böyle bir oyunu oynayan kişi mutlaka kahramanları, mekânları merak eder. Festivalin de amacı bu: mitolojiye ve arkeolojiye ilgiyi artırmak, doğru uzmanlarla meraklıları buluşturmak.”

Mitolojinin hâlâ günümüz insanına seslendiğini söyleyen Polat, evrensel kaygıların değişmediğini hatırlatıyor: “Mitoloji popülerliğini hiç kaybetmiyor çünkü insanın temel korkuları ve arayışları üzerine kurulu. Bu yüzden modern insan da kendi kaygılarını orada buluyor.” Kadın merkezli mitolojilerin yazıldığını da ekliyor: “Kızların Suskunluğu, Kirke, Troyalı Kadınlar gibi kitaplar İlyada’nın satır aralarında kalmış kadınları öne çıkarıyor. Keşke bu anlatılar daha önce yazılsaydı, belki bizler de antik metinleri farklı bir gözle okurduk. Şimdi de öğrencilerime mutlaka öneriyorum.”

Festivalin antik kentlerde yapılmasının nostaljik değil, bilinçli bir tercih olduğunu belirten Polat, bu yıl Aydın Tralles ve Çanakkale Troya antik kentlerinde etkinlikler düzenleneceğini söylüyor: “Her antik kent kendi mitosuyla özdeşleşiyor, her biri farklı anlatılar için kapı açıyor.”

BELLEKTEKİ SÜREKLİLİK

Polat, mitolojinin insanlık belleğinde sürekli yeniden yorumlandığını belirtiyor: “Antik dönemde sorulan sorular bugün de soruluyor. Benzer acılar, benzer kaygılar farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Bu anlatılar kaybolmuyor, kuşaktan kuşağa aktarılıp bugüne taşınıyor. Festival de bunun yeni araçlarından biri.”

Polat, festival kapsamında 23 Eylül’de İzmir Konak Pier’de 'Kahramanın Yolculuğu ve Kadın Kahramanlar' başlıklı bir konuşma yapacak. Etkinliklere ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

∗∗∗

ANTİK KAHRAMANLAR HEDİYELİK EŞYALARDA

Dijital dünyanın hız ve tüketim odaklı yapısında mitolojinin yüzeyselleşme riski taşıyıp taşımadığı sorusuna Polat şöyle yanıt veriyor: “Mitolojik kahramanlar turistik eşyaların üzerine kadar girdi. Bu bir yüzeyselleşme gibi görünebilir ama ilgi uyandırmak için gerekli. Festival sayesinde isteyenler doğru kişilere ulaşabiliyor, böylece daha derinlikli eserler üretmek mümkün oluyor.”