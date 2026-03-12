‘Satış’ torbası: Değerli taşınmazlar satılacak

AKP hükümetleri döneminde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı elden çıkarıldı. İktidarın hoyrat özelleştirme politikası nedeniyle kritik önemdeki çok sayıda kuruluş bitme noktasına geldi.

Türkiye'nin değerli kamu varlıkları, AKP iktidarı döneminde rekor düzeyde özelleştirilerek satıldı. AKP hükümetleri döneminde gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde edilen gelir, 1986-2002 dönemindeki özelleştirmelerden elde edilen toplam geliri 63’e katladı.

“İHTİYAÇ FAZLASI”

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilen torba yasadan da değerli kamu arazisi satışı çıktı. TBMM Genel Kurulu’nun gündemine taşınan torba yasa ile “İhtiyaç fazlası” olduğu gerekçesiyle kamu kurumlarına ait taşınmazların satışının önünün açıldığı öğrenildi.

Torba yasadaki düzenleme kapsamında satışı öngörülen taşınmazların sayısı 230 ve büyüklükleri ise 5,5 milyon metrekare olarak hesaplandı. Satışlardan elde edilmesi planlanan toplam gelirin ise 35 milyar TL ile 45 milyar TL arasında olduğu bildirildi.

KUPON ARAZİLER

Satış kapsamına alınan taşınmazlar arasında şehir merkezlerinde bulunan Türkiye’nin en değerli arazilerinin de yer aldığı belirtildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Kavaklıdere Mahallesi ve İstanbul’un Beyoğlu Müeyyetzade, Fatih Süleymaniye, Kadıköy Osmanağa, Şişli Kaptanpaşa mahallerinde yer alan taşınmazların da listede yer aldığı belirlendi. Öte yandan, Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek ticari değere sahip taşınmazların da satış listesine yazılması dikkati çekti.

“ARAZİLER VATANDAŞINDIR”

Değerli kamu taşınmazlarının satışına yönelik gazetecilere değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

“Listede yer alan taşınmazların önemli bir bölümü Ankara, Antalya ve İstanbul’un en değerli bölgelerinde bulunan kupon araziler. Devletin en kıymetli arsalarının bu şekilde satışa çıkarılması kabul edilemez. Kamu arazileri bir hükümetin değil, milletin malıdır. Bu taşınmazlar kısa vadeli gelir elde etmek için satışa çıkarılamaz. Kamu varlıklarını korumak, değerlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak devletin temel sorumluluğudur.”