Satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu ile yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Üzerinde yapılan aramada satışa ayrı ayrı hazırlanmış, 46 gram metamfetamin, 4 adet hap, bir miktar esrar, 4 bin 350 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli şahıs, yakalama esnasında başka bir şahsa ait kimlik bilgilerini beyan ederken, yapılan araştırmada gerçek kimliği tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.