Satışı tekrar başlayan Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı
Türkiye'de bir süredir bulunamayan Pringles'ın satışı tekrar başladı. Cipsin yeni satış fiyatı 330 TL oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de 'lüks atıştırmalık' olarak bilinen Prignles marka cipsler yeniden satılmaya başladı.
Dün bazı tüketiciler, marketlerdeki Pringles raflarında yer alan ciplserin fiyatlarının fotoğrafını çekip paylaştı.
Uzun süredir Türkiye'de bulunmayan Pringles'ın yeni fiyatının 330 TL olduğu görüldü.
Pringles, Türkiye'den çekildiğini resmî olarak açıklamasa da marketlerde bulunmuyordu.
Pringles, ABD'de yaklaşık 2 dolara satılıyor.