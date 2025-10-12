Satmadık alan bırakmadılar

İzmir’in AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın vekaleten göreve gelmesinden bu yana taşınmaz satışları kamuoyunda tartışma yaratıyor. 2021 yılından itibaren ilçe genelinde milyonlarca metrekare taşınmazı satan belediye, şimdi de mülkiyeti kendisine ait 36 farklı taşınmazı daha satıyor.

Satışa çıkarılan taşınmazların büyük bölümü tarım alanı ve doğal sit alanı olarak öne çıkarken, özellikle Emiralem, Göktepe, Günerli, Seyrek ve Ulucak mahallelerinde konut ve ticaret imarlı arsalar dikkat çekiyor.

En yüksek muhammen bedele sahip taşınmaz, Menemen Seyrek Mahallesi’ndeki 9 bin 924 metrekare büyüklüğündeki arsa oldu. Konut imarlı bu arsa için belirlenen bedel 72 milyon 445 bin 200 TL. Seyrek bölgesinde satışa sunulan diğer arsaların bedelleri de 59 milyon TL ve 68 milyon TL seviyelerinde belirlendi.

Öte yandan Süzbeyli, Tuzçullu, Maltepe ve Belen mahallelerinde bulunan çok sayıda tarla da milyonlarca liralık değerle satış listesinde yer aldı.

Belediye tarafından satışa çıkarılan 36 taşınmazın muhammen bedeli incelendiğinde 577 milyon 995 bin TL gelir beklendiği görülüyor. Sadece tarla vasıflı taşınmazların toplam değeri dahi yüz milyonlarca lirayı buluyor.

MİRASYEDİ ANLAYIŞI HÂKİM

Menemen Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Uygar Kanmış, “Aydın Pehlivan göreve geldiğinden beri adeta mirasyedi yönetim anlayışıyla öncelikle taşınmazları satmaya başladı. 20 milyar TL’den fazla bütçe tüketildi ne proje yapıldı ne de projeler tamamlandı” dedi.

Tüm bu yaşananlara rağmen Menemen Belediyesi’nin 2026 yılı için 7 milyar TL’lik bütçe hazırladığını ve 2026’da 3 milyar TL’nin üzerinde taşınmaz satışı yapmayı öngördüğünü vurgulayan Kanmış, “Menemen’in böyle bir arazisi kalmadı. Belediye binasını mı satacak yoksa garajı mı satacak? Devredilecek hazine arazilerinin satılacağını düşünüyoruz. 400 milyon TL’nin üzerinde sosyal kültürel etkinlikler için bütçe gönderdiğini gördük. Satarak bir yere varılamaz. Ülke, Menemen Belediyesi’ni sürekli arazi satan belediye olarak biliyor. İmar usulsüzlükleri de ayrı bir boyutta. İlçede 2 kat imarlı olan yerlerde 7-8 kat imarlı binalar yükseliyor. İktidar partisinin İzmir’deki yöneticileri buna neden sessiz kalıyor” diye sordu.

***

2026’DA SATIŞLAR SÜRECEK

7 milyar 674 milyon 175 lira olarak öngörülen Menemen Belediyesi’nin 2026 yılı tahmini gelir bütçesi CHP Grubu’nun ret oyuna rağmen meclisten geçti. Belediyenin 7 milyar TL’lik 2026 yılı tahmini bütçesinde gelir kaynakları arasında Sermaye gelirleri kısmında taşınmaz satışından elde edilecek gelirin 3 milyar 575 bin 970 TL olduğu yazıldı.