Satranç turnuvasında hamleler engelleri aştı

Spor Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu, Lions dernekleri ve Avrasya Engelliler Spor Kulübü iş birliğiyle 'Umuda Yol Olalım Engelleri Aşan Hamleler Satranç Turnuvası'nı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenledi.

2018 ve önceki yıllarda doğan görme engelli lisanslı 11 sporcunun katıldığı para ödüllü turnuva, heyecanlı anlara sahne oldu. Satranç sporuna ilgiyi artırmak ve görme engelli sporcular için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen turnuvanın şampiyonu Süleyman Saltık olurken, Hüseyin Demirel ikincilik, Orhan Bolat ise üçüncülük ödüllerini kazandı.