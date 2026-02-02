Satrança bir yıldızın yükselişi: Yağız Kaan Erdoğmuş

Yağız Kaan Erdoğmuş, Türkiye’nin çıkardığı en olağanüstü satranç yeteneklerinden biri.

Henüz çocuk yaşta Avrupa yaş gruplarında vitrine çıktı. U-8 Avrupa Şampiyonluğu gibi sonuçlar, onun yalnızca yaşına göre iyi değil, doğrudan güçlü bir oyuncu profiline yürüdüğünü gösterdi.

Bu ivme, pandemi sonrası yeniden tahta başı takvime dönünce daha da hızlandı. Önce usta unvanları geldi, ardından da dünya satrancının en zor eşiği sayılan büyükusta bandı.

Çok kısa bir sürede 'büyük usta' unvanı kazanan Yağız Kaan, 2024’te “dünyanın en genç büyükustası” oldu. Onu küresel ölçekte farklı kılan kırılma anlarından biri de reytingiydi: 13 yaşında 2600 ELO barajını geçerek yaş rekoru kırdı ve önceki rekora yaklaşık bir yıl fark attı.

GELECEĞİN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Satrançta 2600 ELO puanı elit büyük ustaların seviyesi. Çocuk yaşta bu seviyeye gelmesi Yağız Kaan'ın uluslararası seviyede geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak görülmesini sağladı.

Son olarakt Hollanda’da düzenlenen Tata Steel Turnuvası'na katılan Yağız Kaan, Masters kategorisinde 13 tur sonunda 7 puanla yedinci sırayı aldı.

Bu süreçte dünya sıralamasında beşinci sırada yer alan Arjun Erigaisi karşısında aldığı galibiyet oldukça dikkat çekiciydi. The Guardian, Yağız'dan “Turnunvanın öne çıkan isimlerden biri” diyerek bahsetti

TURNUVADAKİ PERFORMANSI

Turnuvanın bir diğer dikkat çeken boyutu şu: Bu turnuva, genç bir oyuncunun puan yükseltmekten çıkıp, elitlerle aynı masada yer aldığı özel bir alan. Yağız Kaan Erdoğmuş bu turnuvada üst düzey rakipler karşısında yalnızca savunmada kalmadığını, fırsat gördüğünde risk alabildiğini gösterdi.

CARLSEN'İN ÖVGÜSÜ

14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş satrancın gelmiş geçmiş en iyisi olarak görülen Magnus Carlsen'den de övgü toplamıştı. Carlsen, genç yıldız için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gerçekten çok iyi, o yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. Genç oyuncular arasında beni en çok etkileyen kesinlikle o.”

Bir diğer dünyaca ünlü satranç ustası Hikaru Nakamura da Yağız'ın bir maçını takip ederken şunları söyledi: “Bu çocuk çılgın, çok iyi.”