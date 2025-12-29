Satrançta bir yıldız doğuyor: Yağız Kaan Erdoğmuş

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen FIDE Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları kapsamında dün oynanan maçların ardından Hızlı Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye adına açık kategoride mücadele eden Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, 13 tur sonunda 8,5 puan toplayarak 15. sırada yer aldı.

Turnuvanın öne çıkan bölümlerinden biri, Erdoğmuş’un ikinci gün yükselişi oldu.

Genç büyükusta, dünya sıralamasında üstlerde yer alan rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla puanını artırdı. Türkiye Satranç Federasyonu da turnuva sırasında Erdoğmuş’un bazı turlar sonunda dünya 1 numarası Magnus Carlsen ile aynı puana geldiğine dikkat çekti.

Erdoğmuş, turnuva sırasında Magnus Carlsen ile de karşılaştı. Carlsen’in Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıktığı organizasyonda, Erdoğmuş puan tablosunu üst sıralarda tamamlayarak dikkat çeken isimler arasına girdi.

CARLSEN: "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

Carlsen’in Erdoğmuş’la ilgili sözleri, yalnızca Doha’daki tabloyla sınırlı değil. Carlsen, 2025’te daha önce Erdoğmuş’un bir turnuvadaki performansı üzerine “Gerçekten, gerçekten çok iyi. O yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede… Genç oyuncular arasında beni en çok etkileyen kesinlikle o oldu” değerlendirmesini yapmıştı.

Öte yandan Türkiye Satranç Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımında da Carlsen’e atfedilen “Yağız, dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte adını çok duyacağız” ifadesi yer aldı.