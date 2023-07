Satrançta heyecan Türkiye Kupası ile devam edecek

Türkiye Satranç Federasyonunun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası, Denizli'de gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu ay içindeki 5. ulusal organizasyon olan Türkiye Kupası'nda 65 farklı şehirden 600 satranç sporcusu mücadele edecek.

Denizli Pamukkale Satranç Salonu'nda açılış töreni yarın yapılacak organizasyon, 31 Temmuz'da tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, temmuz ayını dolu dolu geçirdiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman belirttiğimiz gibi Türkiye artık bir satranç ülkesi. Her faaliyetimiz kamuoyunda ilgiyle izleniyor. Biz, bu yıl temmuz ayında faaliyet takvimimizde yer alan önemli liglerimizi birbiri ardına gerçekleştirdik. Ülkemizin güzide kentlerine gittik. Görüyoruz ki liglerimiz her geçen gün daha üst düzey bir seviyeye ulaşıyor. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligimiz bilindiği üzere tüm dünyadan satranç sporcularının yer almak istedikleri bir lig haline geldi. Şimdi Türkiye Kupası heyecanımız başlıyor. Sporcularımıza hamlelerinde başarılar diliyorum."

Bu ay Denizli'de Türkiye Satranç Birinci Ligi, Türkiye Satranç İkinci Ligi ve Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, Ankara'da ise Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi düzenlendi.