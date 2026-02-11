Satrançta liyakatsizlik iddiaları Meclis gündemine taşındı

BirGün/ANKARA

Türkiye’nin satrançtaki 2 numaralı ismi Gülenay Aydın’ın Milli Takım’a alınmaması Meclis gündemine taşındı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın ve yönetimine ilişkin iddialara yer verdi.

Karaca, Türkiye’nin en yüksek ELO puanlı genç yeteneği ve aktif listenin 2 numarasında yer alan 19 yaşındaki Gülenay Aydın’ın, 'iki maç eksiği' olduğu gerekçesiyle 2026 Satranç Olimpiyatı A Milli Kadın Takım kadrosuna alınmamasının nedenlerini sordu.

RESMİ BİLDİRİM YAPILMADI

Milli Sporcu Gülenay Aydın’ın yönerge dışında bir kararla ‘iki oyun eksiği’ gibi yoruma açık bir gerekçe ile kadro dışında bırakıldığı, kriterlerde yer almayan tarihlerin hesaplamaya katıldığı, kadro dışı kararla ilgili kendisine resmi bildirim yapılmadığı iddialarını da gündeme getirdi.

A Milli Kadın Takımı’na sporcu seçme kriterlerini de Bakan Bak’a soran Karaca, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

• A Milli Kadın Takım seçme kriterlerinde yer alan ‘1 Ocak 2025 itibarıyla son bir yılda en az 54 oyun’ şartı uygulamada hangi tarih aralığına göre hesaplanmıştır; bu tarih aralığı sporculara ve kamuoyuna hangi yöntemle duyurulmuştur?

• Basına yansıyan iddialarda, resmi metinde yer almayan bir dönemin (1 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 arası) hesaplamaya dahil edildiği ve fiilen 12 ay yerine 13 aylık değerlendirme yapıldığı ileri sürülmektedir; bu iddialar doğru mudur?

• Kadroya alınan ve kadroya alınmayan tüm sporcular bakımından; değerlendirmeye esas alınan oyun sayısı, oyunların dönem ve turnuva bazında dökümü ile ‘Elo listesine göre ilk beş aktif sporcu’ ölçütünün hangi liste ve hangi tarih esas alınarak uygulandığına ilişkin resmi döküm nedir?

• Basına yansıyan iddialarda erkek milli takım sporcularına düzenli ödeme yapıldığı, kadın milli takım sporcularına ise başlangıçta ödeme yapılmadığı ve sonradan geriye dönük ödeme yapıldığı ileri sürülmektedir; 2024, 2025 ve 2026 yıllarında milli sporculara yapılan tüm nakdi ödemeler nelerdir, kaynakları nedir ve kadın-erkek dağılımı ile kişi başına tutarları nedir?

•Kadın milli takım sporcularına sağlanan turnuva, kamp, konaklama, yol, antrenör ve teknik ekip desteklerinin kapsamı ve kriterleri nelerdir; ‘özendirme ödülü’ dahil düzenli destek kalemlerinin tutarları ve belirlenme ölçütleri nelerdir?

YÖNETİME İLİŞKİN İDDİALAR

• Federasyon yönetimine ilişkin olarak; başkan ve üst düzey yöneticilerin kulüp bağlantıları nedeniyle çıkar çatışması oluşabileceği iddiaları hakkında Bakanlığınızın bilgisi ve denetimi var mıdır; varsa hangi tarihte hangi kapsamda inceleme veya teftiş yapılmıştır ve sonucu nedir?

• Federasyonun resmi merkezinin Ankara olmasına rağmen yönetimin fiilen başka bir şehirden yürütüldüğü, Ankara dışında danışman kadroları oluşturulduğu ve federasyon bütçesinden ödeme yapıldığı iddiaları doğru mudur; doğru ise bu uygulamaların hukuki dayanağı nedir ve personel ile ödemelere ilişkin toplam tutarlar nelerdir?

• Federasyon envanterinde bulunan hizmet araçlarının edinimi, işletme maliyeti, tahsis amacı, kullanım kayıtları denetlenmekte midir? Ek olarak ‘Arena turnuvaları’ dahil federasyon kaynaklarıyla desteklendiği belirtilen organizasyonların hangi tarihlerde hangi kulüp veya tesislerde yapıldığı ve sağlanan nakdi ya da ayni desteklerin kalem ve tutarları nelerdir; bu desteklerde objektif dağıtım ve çıkar çatışması riskine karşı Bakanlıkça hangi denetimler yapılmaktadır, denetim usulü nedir?