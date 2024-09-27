Satrançta oyuncu seçimi tartışması

Yiğit AYDIN

45. Dünya Satranç Olimpiyatı 22 Eylül’de tamamlandı. Ulusal Takım turnuvayı açık kategorisinde 12'nci sırada bitirdi. Kadınlar kategorisinde ise 26'ncı sırada yer aldı. Turnuva sonrasında, Türkiye Satranç Federasyonu’nun turnuvaya gönderdiği oyuncu seçimleri tartışmaya yol açtı.

Ulusal Satranç Takımı oyuncusu Sıla Çağlar, oyuncular arasında güncel form durumu olarak 5'inci sırada bulunsa da takımın beş kişilik kadrosunda yer almadı. Çağlar’ın yerine 6'ncı sırada bulunan Hayale İsgenderova kadroya çağrıldı. Alınan bu karar satranç kamuoyunda tepkiye neden oldu. Sıla Çağlar, karara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımladı.

‘KARAR ADİL DEĞİL’

Çağlar açıklamasında alınan kararın adil olmadığını belirterek, “Beni takımda istemediler. Ben takımda oynayan üç oyuncudan daha olumlu sonuçlar alıyordum ve daha aktiftim. Bu konuyu federasyonla konuştum fakat bana takımı değiştiremeyeceklerini bahane ettiler. Yasal süreç başlatmayı düşünüyorum ama bunun bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Psikolojimi etkilediği için bu konudan bıktım. Şu anda okuluma ve ABD’deki turnuvalara odaklanıyorum” ifadelerini kullandı.