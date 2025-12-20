Satrançta tarihi başarı: Dört dünya şampiyonluğu

Antalya’da düzenlenen FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden sporcular 4 dünya şampiyonluğu ve 4 madalya elde etti.

17 Yaş Altı Yıldırım kategorisinde Ediz Gürel dünya şampiyonu olurken, 15 Yaş Altı’nda Yağız Kaan Erdoğmuş yıldırımda dünya şampiyonluğunu kazandı; hızlı satrançta ise ikinci sırada yer aldı.

9 Yaş Altı Kızlar’da Elif Defne Özer, 13 Yaş Altı Genel kategoride Ali Gür hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu.

İLKLERİ BAŞARMIŞTI

Tarihin en genç Türkiye Kupası galibi Baver Yılmaz, 13 Yaş Altı’nda üçüncülük elde etti. Yıldırımda 9 Yaş Altı Kızlar’da Elif Eren üçüncü olurken, 11 Yaş Altı Genel kategoride Ali Poyraz Uzdemir üçüncülüğü aldı. Uzdemir ayrıca kendi yaş grubunda dünya ikinciliği başarısına da ulaştı.

İlk kez bu formatta düzenlenen organizasyon, Antalya’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya 33 ülkeden 134 sporcu katıldı. Turnuva, 9, 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kızlar ve genel kategorilerinde hızlı satranç ve yıldırım olmak üzere iki ayrı disiplin halinde yapıldı.