Sattas "Çıplak Kral" ile dijitale dönüyor

Sattas, kısa bir aranın ardından Nisan sonunda yayımlayacağı yepyeni teklisi “Çıplak Kral” ile dijitale dönüyor!

İlk notadan itibaren başkaldırı ruhunu yansıtan parça, derin bir umutsuzluktan kol kola vererek özgürleşmenin hikâyesini anlatıyor. Yanlışları korkusuzca gösteren, onları düzeltmenin yolunu tüm toplumda arayan “Çıplak Kral”, umudunu birliktelikten alan güçlü bir çağrı niteliğinde.

Bas gitarda Öykü Gülata, Davulda Cenk Güngör, Elektrik gitarlarda Batu Kurnaz, Klavyede Gonca Feride Varol yer alıyor. Nefesli kadrosunda ise Alto saksafonda Mehmet Ali Özay, Tenor ve bariton saksafonda Emir Erünsal, Trompette Barış Doğukan Yazıcı eşlik ediyor.

Sözleri ve vokali grubun öncüsü Orçun Sünear’a ait olan şarkı, Akustikhane stüdyolarında Eren Turgut yönetiminde kaydedilirken; mix ve mastering Cihan Mert Karayazı tarafından tamamlandı. Akustikhane Records etiketiyle yayımlanan teklinin kapağında, “kralın çıplaklığı” imgesiyle genç nesiller karşısında gücünü yitiren iktidarı betimleyen Zafer Tunç Resuloğlu imzalı bir illüstrasyon yer alıyor