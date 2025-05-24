Sattas “Sus” ile geri döndü

Sattas, kısa bir aradan sonra yeni Single'ı "Sus" ile 23 Mayısta müzik dünyası ile buluştu.

Öykü Gülata'nın bas gitarına Cenk Güngör'ün tansiyonu yavaş yavaş yükselttiği davullarıyla eşlik etmesi ile temeli atılan şarkı, Kutay Soysal'ın akıcı perküsyonları, Batu Kurnaz'ın sakin gitarları, Gonca F. Varol'un akıcı klavye melodileri ve Orçun Sünear'ın karakteristik vokali ile şekillendiği provaların ardından Akustikhane stüdyolarında kaydedildi.

BARIŞ DOĞUKAN YAZICI’NIN TROMPETİYLE TAMAMLANAN DUYGU YOLCULUĞU

Barış Doğukan Yazıcı'nın isyan ve hüzün dolu trompetinin de dahil olmasıyla tamamlanan parçanın kayıtlarını Eren Turgut, mix ve mastering'ini ise Mert Karayazı üstlendi.

KAPAKTA MELODİ: YENİ HAYATIN VE UMUDUN TEMSİLİ

Şarkının kapağında ise geçmişin tüm kirlerinden arınarak güzel gelecekleri temsil eden, Sattas davulcusu Cenk Güngör ve eşi Neslihan Güngör'ün anne karnında doğmayı bekleyen biricik kızları Melodi'nin ilk ultrason fotoğrafı bulunuyor.