Satürn’ün en net görüntüleri paylaşıldı: Fırtınalar ve gizemli yapılar ortaya çıktı

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu ile Hubble Uzay Teleskobu’nun birlikte yaptığı gözlemler, Satürn’ün daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarını ortaya çıkardı. Kızılötesi ve görünür ışık verilerinin birleştirilmesiyle elde edilen yeni görüntüler, gaz devinin atmosferine dair önemli ipuçları sundu.

ATMOSFERDEKİ HAREKETLİLİK ORTAYA ÇIKTI

Yeni görüntülerde Satürn’ün atmosferinde yer alan güçlü rüzgâr sistemleri ve dalgalar dikkat çekiyor. Özellikle “şerit dalga” olarak adlandırılan jet akımı, kuzey enlemlerinde kıvrılarak ilerleyen yapısıyla öne çıkıyor.

Sci.news'de yer alan habere göre bilim insanları, bu tür yapıların gezegenin alt katmanlarındaki güçlü hava akımları tarafından şekillendirildiğini belirtiyor. Bu durum, Satürn’ü aşırı koşullarda akışkan dinamiklerinin incelenebileceği doğal bir laboratuvar haline getiriyor.

GEÇMİŞ FIRTINALARIN İZLERİ HÂLÂ GÖRÜLEBİLİYOR

Görüntülerde, 2011-2012 yıllarında yaşanan büyük fırtınanın kalıntıları da tespit edildi. Bunun yanı sıra güney yarımkürede farklı fırtına sistemlerinin hâlâ aktif olduğu gözlemlendi.

Bu bulgular, gezegenin atmosferinin uzun yıllar boyunca etkisini sürdüren dinamik süreçlere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

KUZEY KUTBUNDAKİ ALTIGEN YAPI

Satürn’ün kuzey kutbunda yer alan ve ilk kez 1981’de Voyager uzay aracı tarafından keşfedilen altıgen şekilli jet akımı, yeni görüntülerde bir kez daha doğrulandı.

Bilim insanlarına göre bu yapı, Güneş Sistemi’ndeki en ilginç atmosferik oluşumlardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak kuzey yarımkürenin önümüzdeki yıllarda karanlığa girmesi nedeniyle bu yapının yüksek çözünürlüklü görüntülerinin bir süre daha elde edilemeyebileceği belirtiliyor.

KUTUPLARDA GİZEMLİ RENK DEĞİŞİMİ

Webb teleskobunun görüntülerinde Satürn’ün kutup bölgelerinin gri-yeşil tonlarda parladığı görüldü.

Araştırmacılar, bu durumun atmosferdeki yüksek irtifa aerosol katmanlarından ya da kutup ışığı (aurora) etkilerinden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.

HALKALAR DAHA NET GÖRÜLDÜ

Yeni görüntüler, Satürn’ün halkalarının yapısını da ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Su buzundan oluşan halkalar, Webb teleskobunun verilerinde oldukça parlak görünürken, Hubble görüntülerinde gölgeler daha belirgin hale geldi.

Özellikle B halkasındaki ince yapılar ve en dıştaki F halkası, iki teleskop arasındaki farkı açık biçimde gösterdi.

MEVSİMSEL DEĞİŞİM İZLENİYOR

Farklı zamanlarda yapılan gözlemler, Satürn’ün kuzey yarımküresinde yazdan ekinoksa doğru ilerlediğini ortaya koydu.

Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda gezegenin güney yarımküresinin daha detaylı gözlemlenebileceğini belirtiyor.