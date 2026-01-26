“Sauron’un Gözü” şimdiye dek en net haliyle görüntülendi

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), “Sauron’un Gözü” olarak da bilinen Helix Bulutsusu'nun şimdiye kadar elde edilmiş en ayrıntılı kızılötesi görüntülerini yayınladı.

Space.com'da yer alan habere göre bu yeni veri, gökbilimcilerin yıldız yaşam döngüsünü ve galaksilerde madde döngüsünü daha derinlemesine anlamasına olanak sağlıyor.

Helix Nebula / NASA

Helix Bulutsusu (NGC 7293), Dünya’dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıkta, Kova takımyıldızında yer alıyor. Gezegenimsi bulutsu adı verilen bu yapılar, Güneş gibi yıldızların yaşamlarının son evresinde dış katmanlarını uzaya savurmasıyla meydana geliyor. Webb’in yeni görüntüleri, bulutsunun merkezindeki beyaz cüceden çıkan yoğun gaz ve toz yapısını şimdiye kadar hiç olmadığı kadar net ortaya koyuyor.

HİÇ OLMADIĞI KADAR NET

JWST’nin Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) ile çekilen görüntülerde, gazın sıcak ve soğuk bölgeleri arasındaki geçiş, yoğunlaşmış gaz “kuyrukları” ve ayrıntılı yapılar gözlemlenebiliyor. Bu yapılar, yıldız rüzgârları ile önceki yaşamında uzaya yayılan soğuk gazın etkileşimi sonucu oluşuyor.

VISTA teleskobuyla çekilen Helix Bulutsusu’nun genel görünümü (solda) ile James Webb Uzay Teleskobu’nun görüntüleme alanı (sağda) gösteriliyor / NASA

Bilim insanları, bu ayrıntılı verilerin yalnızca Helix Bulutsusu’nun evrimini değil, aynı zamanda Güneş’in milyarlarca yıl sonraki kaderini anlamada da önemli ipuçları sunduğunu vurguluyor. JWST görüntüleri, daha önce Hubble ve Spitzer gibi teleskoplarla elde edilen görüntülerle karşılaştırıldığında, bulutsunun iç yapısını çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor