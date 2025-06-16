Savaş alevleniyor

Dış Haberler

Emperyalistlerin İsrail eliyle “nükleer silah ürettiği” gerekçesiyle İran’a saldırarak başlattığı savaş şiddetleniyor. İran’ın 6 kentinde eşzamanlı saldırılar düzenleyen İsrail, doğalgaz ve petrol rafinerilerini vurdu. İsrail uçaklarının hedef aldığı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanırken İran da önceki gece ilk kez hipersonik füzelerle yanıt verdi.

OHAL’i 30 Haziran’a kadar uzatan İsrail, İranlılara askeri tesislerin etrafındaki bölgeleri terk etmeleri yönünde acil bir uyarıda bulundu.

SİVİL ALTYAPI DA HEDEFTE

İran’ın sivil altyapısına yönelik saldırılara sert tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İsrail’in saldırıları durdurması halinde kendilerinin de İsrail’e saldırmayacağını söyledi.

İran basını, İsrail’in saldırılarının başladığı günden bu yana çoğu sivil en az 215 kişinin yaşamını yitirdiğini, 600’den fazlasının da yaralandığını bildirdi. İran hükümeti şiddetli saldırılar nedeniyle metro, okul ve camilerin sığınak olarak kullanılacağını kaydetti.

İran yönetimi, çatışmanın fitilinin ateşlendiği İsrail’in 13 Haziran’da Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin öldüğü saldırıda 8 generalin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tahran, İsrail’in şiddetli saldırıları sonrası Ortadoğu’nun dünya pazarlarına petrol ve LNG taşımacılığı yapmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıkladı.

Çatışmaya ilk kez dâhil olan Yemen’deki İran destekli Husiler ise İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bazı “hassas noktaları” hedef aldıklarını duyurdu.

İran’ın füze saldırıları sonucu İsrail’in Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar oluştuğu, bazı operasyonların durdurulduğunu ancak tesislerde genel işleyişin sürdüğü kaydedildi. İran’ın saldırıları sonucunda İsrail’de şimdiye kadar can kaybının 13’e yükseldiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

TRUMP ‘ANLAŞMA’ DİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın ABD’ye herhangi bir şekilde saldırması durumunda ABD ordusunun “daha önce hiç görülmemiş seviyelerde gücüyle karşılaşacağı” tehdidinde bulundu. İsrail’in saldırılarıyla hiçbir ilgisi olmadıkları iddiasını yinleyen Trump, çatışmayı sona erdirmek için “kolayca bir anlaşma yapabileceklerini” söyledi.

UKALA TEKLİF

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ortadoğu’ya Typhoon dâhil savaş uçakları ve hava ikmal uçakları gönderdiğini açıkladı. Starmer bu adımı “İki müttefik arasında olması gereken budur” sözleriyle savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa ve İngiltere ile birlikte İran’a nükleer program hakkında müzakere teklifinde bulunduklarını bildirdi. Wadephul, askeri çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği söyledi. “İran’ın hedefinin İsrail’i yok etmek olduğunu savunan” Wadephul, bu nedenle İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu öne sürdü.