SAVAŞ BAŞLADI! ALTINDA ÇOK SERT YÜKSELİŞ! 28 Şubat 2026 Cumartesi gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcıların odağında. 28 Şubat 2026 Cumartesi gram altın ve bilezik fiyatları, küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yukarı yönlü sert hareketler gösteriyor. ABD - İran arasındaki gerginliğin en üst seviyeye çıkması ve İsrail’in İran’da bazı noktalara saldırı başlatması sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Hafta kapanışında açıklanan altın fiyatları, piyasadaki yükseliş trendini net şekilde ortaya koydu. Özellikle gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları kapanış kurlarına göre şu şekilde gerçekleşti:

Altın Türü Fiyat Değişim (%) Saat ALTIN (TL/GR) 7.435,91 TL %1,41 23:59 22 Ayar Bilezik 6.904,45 TL %1,57 08:06 Altın (ONS) 5.263,48 $ %1,29 23:59 Altın ($/kg) 168.403,00 $ %1,30 23:59 Altın (Euro/kg) 199.215,00 € %1,30 23:59 18 Ayar Altın TL/Gr 5.428,21 TL %1,41 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 5.411,20 TL %1,25 09:09

ONS ALTIN 5.330 DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Hafta sonu bazı işlemlerde altının ons fiyatı 5.330 dolara kadar yükseldi. Bu gelişme, gram altın fiyatı başta olmak üzere iç piyasada da yukarı yönlü beklentileri güçlendirdi.

Altın ons fiyatındaki sert yükseliş, küresel risk algısının arttığını gösterirken yatırımcıların güvenli liman talebini de artırdı.

ABD - İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD - İran arasındaki gerginliğin en üst seviyeye ulaşması ve İsrail’in İran’da bazı noktalara saldırı başlatması, küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü. Bu ortamda yatırımcılar güvenli liman olarak altın fiyatlarına yöneldi.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte gram altın, ons altın ve bilezik fiyatları yukarı yönlü sert tepki verdi. Özellikle Kapalıçarşı’da fiyatların savaş kaynaklı gelişmeler nedeniyle daha sert etkilenmesi bekleniyor.

Kapalıçarşı’da Fiyatlar Daha da Yükselebilir mi?

Savaşın Kapalıçarşı’da fiyatları yukarı yönlü sert olarak etkilemesi bekleniyor. Fiziki altın talebinin artması durumunda gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında ilave yükselişler görülebilir.

28 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla gram altın 7.435,91 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 5.263,48 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Hafta sonu işlemlerinde 5.330 dolar seviyesi test edildi.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 7.435,91 TL seviyesinde kapanış yaptı ve %1,41 oranında yükseliş kaydetti.

Ons altın kaç dolar oldu?

Ons altın 5.263,48 dolar seviyesinde kapanış yaparken hafta sonu işlemlerinde 5.330 dolara kadar yükseldi.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik fiyatı 6.904,45 TL seviyesinde ve %1,57 artış gösterdi.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD - İran gerilimi ve İsrail’in İran’da bazı noktalara saldırı başlatması nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları artar mı?

Savaşın Kapalıçarşı’da fiyatları yukarı yönlü sert etkilemesi bekleniyor.

