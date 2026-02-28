SAVAŞ BAŞLADI, BİTCOİN ÇAKILDI!| Bitcoin ve Ethereum'da Son Durum

Kripto para piyasalarında son dakika gelişmeleri yatırımcıları alarma geçirdi. İran’a ABD destekli İsrail hava saldırısının başlaması, zaten zayıf seyirde olan Bitcoin’i sert şekilde etkiledi. İran – İsrail savaşı haberinin ardından Bitcoin fiyatı 63 bin dolara kadar gerilerken, Ethereum’da da yüzde 4’ü aşan düşüşler görüldü.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Bitcoin son durum ve Ethereum son durum aramaları hız kazandı. Peki Bitcoin neden düştü, Ethereum neden geriledi? İşte kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ? SON DAKİKA BİTCOİN FİYATI

İran’a yönelik ABD destekli İsrail hava saldırısının başlaması, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Bu gelişme, Bitcoin fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Saldırı haberinin ardından Bitcoin 63 bin dolara kadar düştü ve günlük kayıp yüzde 4’ü aştı.

Saat 10.40 itibariyle Bitcoin 64 bin doların az üstünde işlem görüyor. Ancak günlük bazda yaşanan sert geri çekilme, “Bitcoin neden düşüyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Bitcoin Kaç Dolar Oldu?

Son verilere göre Bitcoin:

Kripto Para En Düşük Seviye Günlük Değişim Güncel İşlem Seviyesi Bitcoin (BTC) 63.000 $ %4+ düşüş 64.000 $ üzeri

Bitcoin son dakika fiyat hareketleri, jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetin arttığını gösteriyor.

ETHEREUM’DA SERT DÜŞÜŞ

İran – İsrail savaşı Ethereum fiyatı üzerinde de etkili oldu. Ethereum 1.837 dolara kadar geriledi. Ethereum’daki günlük düşüş oranı da yüzde 4’ü aştı.

Kripto para piyasasında yaşanan bu geri çekilme, yatırımcıların riskten kaçış eğilimini güçlendirdi.

Ethereum Kaç Dolar?

Kripto Para En Düşük Seviye Günlük Değişim Ethereum (ETH) 1.837 $ %4+ düşüş

İRAN – İSRAİL SAVAŞI KRİPTO PARALARI NASIL ETKİLEDİ?

İran – İsrail savaşı, küresel piyasalarda belirsizlik yarattı. Bu tür jeopolitik risk dönemlerinde yatırımcılar genellikle daha temkinli hareket ediyor. Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklarda sert fiyat hareketleri görülebiliyor.

Bitcoin fiyatı ve Ethereum fiyatı üzerindeki baskı, saldırı haberinin hemen ardından hız kazandı. Bu durum, kripto para piyasasının haber akışına duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Bitcoin neden düştü?

İran’a ABD destekli İsrail hava saldırısının başlaması, küresel risk algısını artırdı ve Bitcoin fiyatında yüzde 4’ü aşan düşüşe yol açtı.

Bitcoin kaç dolar oldu?

Bitcoin saldırı haberinin ardından 63 bin dolara kadar geriledi. Saat 10.40 itibariyle 64 bin doların az üstünde işlem görüyor.

Ethereum neden düştü?

İran – İsrail savaşı haberleri sonrası Ethereum’da da yüzde 4’ü aşan günlük düşüş yaşandı ve fiyat 1.837 dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasası toparlanır mı?

Mevcut düşüş jeopolitik gelişmeler kaynaklıdır. Piyasanın yönü, haber akışına bağlı olarak şekillenmeye devam edecektir.

İran’a ABD destekli İsrail hava saldırısının başlaması, Bitcoin ve Ethereum’da sert satışlara yol açtı. Bitcoin 63 bin dolara kadar düşerken, Ethereum 1.837 dolara geriledi. Günlük kayıplar yüzde 4’ü aşarken, kripto para piyasasında dalgalı seyir dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler, Bitcoin ve Ethereum fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.